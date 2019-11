Calciomercato Inter, Giroud contattato: l'ostacolo è l'ingaggio

Olivier Giroud va in scadenza di contratto ma, a 33 anni, guadagna 8 milioni all'anno. Piacciono anche i nomi di Darmian, Vidal e Kulusevski.

L'ira di Antonio Conte dopo la sconfitta in contro il ha un solo modo per essere guarita: la dirigenza dell' dovrà regalare al tecnico un paio di colpi nel mercato di gennaio, per 'tappare i buchi' che la coperta corta della rosa ha svelato nelle ultime settimane.

Ebbene, secondo 'La Gazzetta dello Sport', uno tra questi possibili colpi di gennaio è già stato contattato dalla dirigenza dell'Inter e stiamo parlando di Olivier Giroud. Attaccante classe 1986 in forza al . L'anno scorso è stato un punto cardine per Sarri, capocannoniere e protagonista della vittoria in . Lampard quest'anno lo ha accantonato per dare spazio ai vari giocani giocatori in rosa.

Al Chelsea lo ha voluto proprio Antonio Conte, che adesso lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti con l’agente del giocatore che sarebbe felicissimo dell’esperienza in . Il nodo ingaggio – Giroud percepisce 8 milioni a stagione – potrebbe essere superato spalmando l’attuale compenso in due o tre stagioni. Il costo del cartellino, invece, sarebbe molto ridotto, visto che il suo contratto con i Blues scade a giugno 2020.

Si continuerà a trattare nei prossimi giorni. Intanto l'Inter sonda anche altri nomi, in altre zone del campo. Per il ruolo di esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra, piace sempre Darmian. Una trattativa, quella con il , che potrebbe impennarsi da un momento all'altro.

Per gennaio, o più concretamente per giugno, invece, piace parecchio Dejan Kulusevski. Talento di proprietà dell' che quest'anno è esploso con il Parma. Può giocare sia a centrocampo che in attacco, ma la Dea è pronta a far scattare l'asta e non se ne parlerà per meno di 30 milioni.

Infine, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', l'acquisto di Arturo Vidal sembra essere lontano. Se il , che oggi reputa il cileno incedibile, dovesse aprire a un prestito perché il giocatore chiederà la cessione, allora l’Inter ci farà un pensierino, altrimenti cercherà altro.