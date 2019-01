Calciomercato Inter, Gagliardini potrebbe andare in prestito: piace alla Fiorentina

La Fiorentina cerca un altro rinforzo a centrocampo: spunta il nome di Roberto Gagliardini, che non sta trovando spazio nell'Inter.

L'Inter ragiona sul mercato di gennaio soprattutto in prospettiva, ma con un occhio alle occasioni, sia in entrata che in uscita. L'inverno potrebbe portare un'altra novità per Roberto Gagliardini, arrivato nel gennaio 2017 a Milano. L'ex Atalanta, che sta trovando poco spazio, avrebbe riscosso l'interesse della Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', i viola avrebbero contattato i nerazzurri per sondare il terreno su un eventuale trasferimento al Franchi. Pioli sarebbe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da affiancare a Benassi e Veretout: fin qui Gerson, Edimilson e Norgaard non hanno particolarmente convinto l'allenatore.

A Milano in questa stagione Gagliardini non sta trovando lo spazio che ha avuto a disposizione lo scorso anno e nei primi 6 mesi in nerazzurro, dove era sembrato fondamentale.

L'ultima presenza in Serie A quest'anno è stata il 7 dicembre scorso allo Juventus Stadium. Sostituito al 69', non ha più visto il campo nelle successive cinque uscite. Ètornato a giocare da titolare in Coppa Italia con il Benevento.

In totale, il classe 1994 ha raccolto 10 presenze in Serie A, di cui 7 da titolare. In più è stato escluso dalla lista UEFA da Luciano Spalletti, non potendo quindi prendere parte al girone di Champions League.

L'idea della Fiorentina sarebbe quella di provare a strappare Gagliardini in prestito. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter avrebbe già rifiutato una proposta proveniente dall'estero, mentre la destinazione italiana sarebbe gradita al giocatore.