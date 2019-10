Calciomercato Inter, Gabigol in uscita: Schalke pronto a versare 30M

Lo Schalke 04 fa sul serio per Gabigol: all'Inter andrebbero 30 milioni, tesoretto da reinvestire nel mercato di gennaio.

L'ascesa di Gabigol non sembra avere fine: 19 goal in altrettante partite col Flamengo che sta trascinando alla vittoria del Brasileirao, oltre ad altre cinque segnate in Copa Libertadores ad arricchire un già invidiabile bottino.

Segui live Sassuolo-Inter su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il prestito al club di Rio de Janeiro scadrà il prossimo 31 dicembre, poi l'attaccante farà ritorno all' : molto probabilmente non per restarci, dato che Marotta e Ausilio vorrebbero cederlo a qualche società estera.

Feliz em estar de volta.. Seguimos fortes atrás dos nossos objetivos! pic.twitter.com/kHrMsADiSy — Gabriel Barbosa (@gabigol) October 17, 2019

Una di queste potrebbe essere lo 04 che, secondo quanto rivelato da 'Sportmediaset', sarebbe disposto a sborsare 30 milioni di euro, cifra minima che i nerazzurri vorrebbero incassare dalla cessione del brasiliano.

Il rendimento in patria sta impressionando gli addetti ai lavori, tanto che Gabigol potrebbe avere una nuova chance in Europa dopo aver fallito - anche per colpe non sue - a Milano e al , dove non si è visto praticamente mai.

La sarebbe un ottimo trampolino di lancio per lidi anche più prestigiosi di quello della Ruhr: in attesa di spiccare definitivamente il volo per dimostrare che qualcuno, all'Inter, si è sbagliato sul suo conto.