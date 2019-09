Calciomercato Inter, Gabigol la chiave per arrivare a Lincoln

L’Inter ha individuato nel talento del Flamengo, Lincoln, un obiettivo per il futuro. Un ruolo importante nella trattativa può giocarlo Gabigol.

Gabigol è tornato sulla cresta dell’onda. Il centravanti brasiliano sta lasciando tutti a bocca aperta grazie alla sua media goal con la maglia del Flamengo, con l’ che si sfrega le mani in vista di una cessione definitiva del centravanti.

Trovare l’intesa sul giusto prezzo del cartellino non è facile, per questo motivo i nerazzurri avrebbero deciso di inserire come contropartita tecnica l’ex Santos per arrivare a un wonderkid esploso nel Brasileirao già punto fermo della nazionale Under 20: Lincoln.

Il prestito di Gabigol è un’occasione ghiotta per il club nerazzurro, che ora punta a un vero e proprio crack di proprietà del Flamengo. Dal le voci cominciano sempre di più a farsi insistenti e il pressing proveniente dall’ sembrerebbe concreto.

Secondo le indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’ l’enfant prodige brasiliano, al momento ai box a causa di un infortunio, è legato al club Rubro-Negro da un contratto con scadenza nel 2023.

Gabigol ha ritrovato regolarità nel segnare, ma non è attratto da un ritorno in Europa dopo la sua parentesi non esaltante in condita soltanto da un goal e la deludente parentesi al . Chissà che non possa essere Lincoln a prolungare la sua permanenza a Rio De Janeiro.