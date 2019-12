Calciomercato Inter, l'annuncio del Flamengo: "Abbiamo i soldi per Gabigol, deciderà lui"

Non tornerà in Italia, ma Gabigol potrebbe comunque approdare in Europa: "E’ tutto nelle sue mani. Deve valutare le offerte ricevute".

Il 2019 ha spedito Gabigol in orbita, dove lo porterà il 2020? Probabilmente ad una conferma in quel di Rio de Janeiro, a difendere il Flamengo, la Copa Libertadores, il titolo di caponnoniere e il campionato brasiliano vinto. L'addio definitivo all' si avvicina, e con esso il probabile riscatto da parte del Rubronegro.

A confermare i passi in avanti del Flamengo, le dichiarazioni che tutti i suoi tifosi volevano sentire. Rodolfo Landim, presidente del club brasiliano, ha infatti confermato di avere le risorse per riscattare Gabigol. Sarà lui però a decidere il suo futuro per il 2020.

Intervistato da Esporte Interativo, Landim ha svelato come Gabigol voglia comunque decidere al meglio:

"Il contratto di Gabigol scade dopo la coppa del mondo per club ed ha chiesto del tempo per valutare tutte le alternative".

Da parte sua Landim non aspetta altro che un sì da parte di Gabigol:

"Noi abbiamo i soldi che chiede l’Inter, i tifosi lo amano e lui ama i tifosi. Deve decidere lui. E’ tutto nelle sue mani. Deve valutare le offerte ricevute".

Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter avrebbe chiesto circa 40 milioni per il riscatto di Gabigol, forte di tutti i trofei vinti con il Flamengo. Una cifra decisamente oltre le solite spese del campionato brasiliano, ma la vittoria in Libertadores, gli sponsor e la partecipazione alla Coppa del Mondo ha decisamente aumentato la disponibilità del Flamengo.

A fine dicembre la decisione di Gabigol. Non tornerà all'Inter, ma la possibilità di approdare in Premier League esiste eccome. Restare a casa o riprovare l'esperienza europea? Non resta che aspettare.