Calciomercato Inter, Eriksen titolare in Tottenham-Liverpool

Eriksen, al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero vicino all'Inter, è stato regolarmente schierato da Mourinho in Tottenham-Liverpool.

Se gli arrivi di Young e Giroud sembrano ormai davvero questione di giorni, o forse di ore, c'è ancora da aspettare per capire se Christian Eriksen diventerà un giocatore dell'.

Il centrocampista danese infatti, anche a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa del , è stato schierato regolarmente da Mourinho nel big match di Premier League tra gli Spurs ed il .

Le voci di mercato, insomma, non hanno evidentemente condizionato lo Special One che ha deciso di mandare in campo Eriksen il cui futuro però sembra lontano dal Tottenham.

Il danese non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno, anzi proprio in questi giorni gli agenti di Eriksen si trovano a Milano per parlare con l'Inter di un possibile trasferimento.

L'ipotesi più probabile è che Eriksen si vesta di nerazzurro la prossima estate a parametro zero ma non è neppure escluso che l'Inter si sieda intorno al tavolo col Tottenham per cercare di ancipare l'operazione a gennaio. Intanto però Mourinho se lo tiene stretto.