Calciomercato Inter, Eriksen sogno a costo zero: Marotta ci proverà

Non solo Juventus e Real Madrid, anche i nerazzurri vogliono puntare su Eriksen, in scadenza di contratto e possibile svincolato di lusso nel 2020.

Si è chiuso da poche ore il calciomercato estivo 2019, ma è già tempo di pensare al prossimo. Le trattative non dormono mai, sopratutto se davanti agli occhi delle big europee c'è la possibilità di puntare a grandi nomi senza dover trattare direttamente con il club di appartenenza. Christian Eriksen, , 2020.

Secondo Tuttosport, infatti, c'è anche l'Inter per Eriksen, che dopo non aver rinnovato il contratto con il in scadenza il prossimo anno sarà il giocatore importante a risultare svincolato nel 2020. La concorrenza è ovviamente enorme, ma la società meneghina vuole comunque provarci.

Del resto Marotta è divenuto famoso per i tanti acquisti a costo zero operati sia alla , grandi elementi arrivati in bianconero dovendo solamente pagare lo stipendio e non il cartellino dello stesso. Da Pogba a Pirlo, passando per Llorente, la storia è nota.

Il Tottenham spera comunque di far rinnovare il contratto ad Eriksen, ma i rapporti tra le parti si sono logorati negli ultimi mesi e il giocatore sembra essere intenzionato a puntare ad un nuovo capitolo della sua carriera. e Juventus sembrano essere avanti.

Da canto suo Eriksen ha parlato della sua situazione, risultando contrariato per l'ultima finestra di mercato:

“Credevo di poter decidere il mio futuro proprio come in Football Manager, ma purtroppo non posso. Per me non è difficile schiarirmi le idee e non essere influenzato. Non leggo molto ciò che viene scritto. Sono stato coinvolto per molti anni in querelle di mercato, sempre con tanti rumors. Quest’anno è stato un po’ amplificato perché il mio contratto sta per scadere".

Il Tottenham sarebbe pronto ad offrire un rinnovo a 12 milioni di euro netti a stagione per Eriksen, offerta che Juventus e Real potrebbero pareggiare senza problemi. Starà al giocatore decidere del proprio futuro, magari pensando anche a tinte nerazzurre.