Dybala pressato da Marotta: gli chiede di rifiutare il Manchester United e promettersi all'Inter

Marotta vorrebbe convincere Dybala a non accettare il Manchester United per trasferirsi all'Inter: sgarbo a Paratici per la vicenda Lukaku.

Agosto è appena iniziato e, clima a parte, l'aria che si respira è torrida: a infuocare il mondo pallonaro è l'intreccio venutosi a creare tra e , con Paulo Dybala attore principale insieme a Romelu Lukaku.

I due club valutano l'ipotesi di uno scambio che farebbe la gioia delle rispettive dirigenze in ottica bilancio con una ricchissima plusvalenza, soprattutto nel caso dei bianconeri. Questo è il motivo che induce Fabio Paratici a spingere per far sì che l'operazione si concretizzi.

Ma c'è un terzo incomodo pronto a scombinare i piani del Chief Football Officer juventino: è Giuseppe Marotta, 'offeso' dall'inserimento prepotente dell'ex collega che è balzato in pole per Lukaku, dopo il lungo corteggiamento nerazzurro con tanto di offerta da 65 milioni rispedita al mittente dagli inglesi.

Secondo quanto riferito da 'La Repubblica', l'amministratore delegato interista starebbe operando una strategia di convincimento nei confronti di Dybala, con un forte pressing nel tentativo di persuaderlo a desistere dalla destinazione britannica e a promettersi all' .

Un piano ostruzionista nei confronti della Juventus che tempo addietro ha avuto dei contatti con l'entourage di Mauro Icardi, altro motivo del gelo esistente tra le società rivali sul campo e fuori: proprio l'ex capitano rientrerebbe nell'affare che dovrebbe portare la 'Joya' a Milano.

L'unica modalità per far sì che i tasselli del puzzle vadano al loro posto è quella di uno scambio Dybala-Icardi, vantaggioso economicamente parlando per entrambe. Un trasferimento che, dunque, smentirebbe in toto Steven Zhang, il quale diversi mesi fa affermò che 'Maurito' non sarebbe mai finito a : ma non aveva fatto i conti con Marotta e il susseguirsi degli eventi, spesso sfuggenti e ingestibili.