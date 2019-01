Calciomercato Inter, Donsah e Jankto occasioni per il centrocampo

L'Inter cerca un centrocampista per allungare il reparto: spuntano le occasioni Donsah e Jankto. Grana Miranda: il brasiliano vuole lasciare Milano.

Terzo posto in classifica con un buon margine sul quarto, un'Europa League da disputare da protagonisti e una Coppa Italia da provare a vincere. La seconda parte di stagione dell'Inter si preannuncia ricca e intensa, ragion per cui Luciano Spalletti potrebbe aver bisogno di una rosa più lunga, soprattutto a centrocampo. Dove il calciomercato di gennaio, secondo 'Tuttosport', offre due occasioni: Jakub Jankto e Godfred Donsah.

Per i paletti imposti dal fair play finanziario, i nerazzurri non possono manovrare sul mercato molto liberamente. La caccia alle occasioni è dunque aperta: acquisti in prestito, gestibili anche per le liste europee, per cui l'Inter ha delle limitazioni a livello numerico.

Godfred Donsah è un giocatore a cui l'Inter aveva già pensato l'anno scorso e che quest'anno al Bologna ancora non ha toccato il campo, nonostante diverse panchine. A condizionare la sua prima parte di stagione l'infortunio al perone subito ad agosto: Inzaghi però non gli ha ancora concesso minuti, nonostante il recupero quasi totale. L'arrivo di Soriano potrebbe togliergli altro spazio a centrocampo e l'ipotesi Inter potrebbe stuzzicare il 22enne, che avrebbe una grande chance in una big.

Un altro classe 1996 che i nerazzurri seguono è Jakub Jankto, deludente nei suoi primi mesi alla Sampdoria con soltanto due presenze da titolare. Il ceco non avrebbe convinto Giampaolo e, nonostante l'investimento in prestito con diritto di riscatto fatto in estate, è finito spesso in panchina. Come Donsah si tratterebbe di una scommessa più che di una certezza, ma allo stesso tempo di un'occasione di mercato.

Di un'occasione l'Inter avrebbe bisogno anche per quanto riguarda la difesa. Secondo il 'Corriere dello Sport' infatti Miranda va sempre di più verso una richiesta di cessione. Soltanto 10 partite giocate da titolare su 25 non avrebbero convinto il brasiliano a rimanere a Milano: i nerazzurri chiedono una decina di milioni per il cartellino del brasiliano, che non verrà ceduto se non verrà trovato un sostituto adatto a coprire il ruolo di terzo centrale.