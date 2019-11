Calciomercato Inter, De Paul e Mandragora osservati speciali: priorità nerazzurre per gennaio

Gli osservatori nerazzurri in missione alla 'Dacia Arena': De Paul è il nome più caldo in orbita Inter, ma piacciono anche Mandragora e Musso.

In missione alla 'Dacia Arena' per - c'erano gli osservatori dell' per visionare diversi giocatori che piacciono molto ai nerazzurri: al centro delle attenzioni dei milanesi c'è Rodrigo De Paul che potrebbe essere il rinforzo più adatto per soddisfare le richieste di Conte a gennaio.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ma l'argentino non è l'unico giocatore visionato dai nerazzurri in friuli: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter nella preziosa bottega dell'Udinese sarebbe interessata anche a Rolando Mandragora e Juan Musso. Il centrocampista italiano, infatti, è un profilo gradito per rimpolpare la mediana nerazzurra anche se la sua vicinanza alla rischia di rendere l'operazione complicata. Il portiere argentino, invece, è l'indiziato numero uno per ereditare i guanti di Samir Handanovic fra i pali.

La missione dell'osservatore nerazzurro non si esauriva solmente con i giocatori dell'Udinese, ma anche all'interno degli estensi c'era un osservato speciale: Andrea Petagna, infatti, potrebbe essere il nome giusto per accaparrarsi il ruolo di vice-Lukaku. L'attaccante della SPAL potrebbe così colmare le lacune presenti nel reparto offensivo dell'Inter, evidenziate da Antonio Conte dopo la disfatta di .

Insomma, l'Inter è pronta a fare la spesa anche a gennaio e De Paul convince sempre di più: degli emissari nerazzurri, infatti, seguiranno il numero '10' dell'Udinese anche nelle due amichevoli di lusso che giocherà con la maglia dell'albiceleste contro ed .