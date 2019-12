Calciomercato Inter, Darmian se va via un centrale: Godin in bilico

Il profilo di Matteo Darmian resta attuale per l'Inter: pista pronta a decollare soprattutto qualora dovesse partire un centrale di difesa.

Fin da quando il lo ha acquistato in estate dal , Matteo Darmian è stato accostato ad alcuni grandi club nostrani che, magari, lo avrebbero preso al termine della stagione disputata con i ducali.

Tra questi figura l' , tornata prepotentemente di moda per il classe 1989: la necessità di un esterno ha fatto sì che a Milano prendessero in seria considerazione l'ipotesi di anticipare un'operazione imbastita inizialmente per giugno.

Darmian è in grado di giocare su entrambe le fasce e, all'occorrenza, anche al centro della difesa: per questo motivo, come spiega 'La Gazzetta dello Sport', un suo approdo all'Inter è legato in particolare all'addio di un centrale che potrebbe essere Diego Godin.

La situazione relativa all'uruguaiano va monitorata: in campionato è partito dal primo minuto soltanto in otto occasioni, senza offrire costantemente quel rendimento elevato che aveva ben abituato i tifosi dell' .

Chiaro che da lui ci si aspetti sempre qualcosa di più, a maggior ragione in una stagione che vede l'Inter al primo posto insieme alla , in piena lotta per lo Scudetto: obiettivo raggiungibile anche grazie ad un aiuto proveniente dal mercato di gennaio.