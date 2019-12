Calciomercato Inter, Darmian può arrivare già a gennaio

Matteo Darmian resta un obiettivo dell'Inter per la fascia: il suo arrivo a Milano potrebbe essere anticipato. Nerazzurri vigili su Giroud e Vidal.

L' prosegue nella ricerca di giocatori che possano fare al caso di Antonio Conte: tra le priorità del club nerazzurro figura quella di un esterno in grado di far rifiatare i titolari Candreva e Asamoah (attualmente infortunato) e la scelta potrebbe ricadere su Matteo Darmian.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il giocatore del è alquanto duttile per la caratteristica di saper giocare su entrambe le corsie e, come riportato da 'Sky Sport', Marotta e Ausilio potrebbero anticipare i tempi della trattativa per metterlo a disposizione del tecnico.

Non è da escludere un affondo già a gennaio, mentre sembrano essere poche le chances di interrompere il prestito di Kulusevski con i ducali, intenzionati a non privarsi di lui nel bel mezzo della stagione.

L'Inter monitora Olivier Giroud, sempre più corpo estraneo al , e Arturo Vidal: il cileno avrebbe detto sì ai nerazzurri ma sarebbe stato contattato anche dalla . Derby d' in vista sul mercato?