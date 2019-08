Calciomercato Inter, Dalbert può tornare al Nizza: si lavora al prestito

Dalbert può lasciare l'Inter: sul brasiliano c'è l'interesse del Nizza, il club da cui i nerazzurri lo hanno acquistato nel 2017.

Nel pre-campionato con Conte è stato uno dei più utilizzati, regalando anche prestazioni positive. Nonostante ciò, il futuro di Dalbert potrebbe comunque essere lontano dall'.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sull'esterno sinistro di difesa classe 1993 ci sarebbe il forte interesse del . Il club francese è lo stesso da cui l'Inter ha prelevato il giocatore nel 2017.

L'articolo prosegue qui sotto

In giornata si sarebbe tenuto un incontro a Milano tra gli agenti del giocatore e la società nerazzurra. La richiesta per far tornare Dalbert in sarebbe quella di un prestito oneroso.

L'offerta del Nizza sarebbe invece, al contrario, un prestito gratutito, legandosi soprattutto ad alcuni bonus nell'accordo firmato nel 2017.

Dalbert potrebbe trovarsi chiuso dal rientro di Kwadwo Asamoah, fedelissimo di Antonio Conte, e del possibile arrivo di Cristiano Biraghi, accostato spesso ai nerazzurri.