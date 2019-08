Calciomercato Inter, Dalbert in uscita: c'è il Nizza in pole position

L'Inter pensa alla cessione in prestito dell'esterno Dalbert: il brasiliano potrebbe far ritorno al Nizza, che è pronto a sobbarcarsi l'ingaggio.

Antonio Conte ha chiesto all' uno sforzo per portare Cristiano Biraghi a Milano e la società nerazzurra è pronta ad accontentarlo. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe', infatti, l'a.d. Beppe Marotta e il D.s. Piero Ausilio sarebbero pronti a sacrificare Dalbert per far spazio in rosa al Nazionale azzurro fortemente voluto dall'allenatore salentino.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'esterno brasiliano classe 1993 è sul mercato e potrebbe dunque salutare i nerazzurri in prestito nei prossimi giorni, nonostante sia stato ampiamente utilizzato da Conte nelle amichevoli precampionato e ci fosse la sensazione che potesse essere un giocatore funzionale con le sue caratteristiche di gioco al 3-5-2 dell'ex tecnico del .

Il club che al momento sembra voler fare sul serio per Dalbert è il , la società da cui era stato prelevato nel 2017 dopo essere esploso in rossonero.

L'articolo prosegue qui sotto

Una destinazione gradita al giocatore, tanto che l'offerta ufficiale per l'Inter sarebbe imminente: una richiesta di prestito oneroso con ingaggio interamente a carico dei francesi e diritto di riscatto.

L'Inter aspetta, pronta poi a dare l'assalto a Biraghi, di proprietà della , una volta concretizzata la cessione dell'esterno brasiliano in .