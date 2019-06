Calciomercato Inter, Conte raddoppia: con Dzeko potrebbe arrivare Kolarov

Aleksandar Kolarov intriga Antonio Conte, con l'Inter che ha fiutato il possibile colpo. Il serbo appare in uscita, come Edin Dzeko, suo amico.

La nuova di Antonio Conte comincia a prendere forma, anche se ovviamente siamo solo all'inizio dell'avventura. Il calciomercato offre tante occasioni e proprio in questo senso i nerazzurri sono pronti a cogliere tutte le possibilità che l'estate offrirà, anche in modo inaspettato.

Potrebbe essere il caso ad esempio di Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della che negli ultimi giorni appare al capolinea della sua avventura nella Capitale. Un po' come succede per Edin Dzeko, attaccante bosniaco molto vicino all'Inter proprio per volere di Antonio Conte.

Kolarov e Dzeko sono molto amici, a Milano troverebbero un altro grande amico: Radja Nainggolan. Antonio Conte è stuzzicato dall'idea di avere Kolarov e, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sta facendo un pensierino.

I motivi sono molti, ma soprattutto: grande esperienza, leadership, un mancino che può fare la differenza sui calci piazzati (tallone d'Achille dell'ultima Inter) e la duttilità di poter giocare sia a tutta fascia che nel terzetto difensivo.

Il prezzo del cartellino non sarebbe un problema, visto che stiamo parlando di un giocatore che a novembre farà 34 anni, il cui contratto con la Roma scadrà a giugno 2020, quindi tra un solo anno.

Siamo solo ad una fase preliminare della trattativa, che non è ancora decollata, ma l'Inter ci sta pensando seriamente.