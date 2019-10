Calciomercato Inter, Conte vuole un attaccante: idea Lasagna a gennaio

L'Inter cerca un attaccante per gennaio: i problemi di Lukaku e lo stop di Sanchez aprono le porte a Kevin Lasagna, ultima idea nerazzurra.

Politano, Lautaro, Lukaku e Sanchez, più un altrro pezzo da aggiungere. Antonio Conte immagina così l'attacco dell' da qui a fine stagione e a gennaio, secondo 'Tuttosport', ha chiesto alla dirigenza un altro regalo, in attesa del giovane 2002 Esposito che ha impressionato in pre-stagione.

Uno dei nomi che possono essere più caldi a gennaio è quello di Kevin Lasagna. L'attaccante dell' non sembra più un intoccabile per i friulani, nonostante ne sia capitano. Le ultime due partite le ha iniziate dalla panchina, dopo aver segnato solo un goal nelle prime 5 stagionali.

I dirigenti nerazzurri potrebbero accontentare Conte con l'attaccante della Nazionale, che cerca un posto all'europeo dopo alcune apparizioni nella gestione di Roberto Mancini. All'Inter avrebbe forse meno chance di giocare, ma su palcoscenici più prestigiosi.

Già in estate i nerazzurri avevano cercato un attaccante, andando vicini a Llorente e pensando anche a Petagna (muro ), ma anche a opzioni low cost come Babacar o Matri, passando per gli svincolati Doumbia e Bony. Per gennaio l'opzione attaccante torna viva.