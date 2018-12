Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: Kroos e Kovacic i sogni per l'estate

L'Inter non ha abbandonato la pista Modric ma valuta le alternative: tra il ritorno di Kovacic e Milinkovic-Savic spunta il sogno Kroos.

La linea dettata sul calciomercato da Marotta è chiara: niente acquisti di grido a gennaio per l'Inter che invece, nell'estate del 2019, si concentrerà su un grande colpo in grado di alzare notevolmente la qualità della rosa nerazzurra.

In tal senso ovviamente il sogno resta Luka Modric, fresco vincitore del Pallone d'Oro e inseguito vanamente per settimane da Ausilio qualche mese fa. Strapparlo al Real Madrid però resta molto difficile, il tutto senza considerare l'alto ingaggio che l'Inter dovrebbe corrispondere al croato.

Ecco perché chissà che alla fine a rinforzare il centrocampo nerazzurro non possa essere Toni Kroos, compagno di Modric al Real Madrid ormai da anni e che secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe diventato il primo obiettivo dell'Inter per la prossima estate nonostante una clausola rescissoria da 300 milioni di euro.

Modric e Kroos ma non solo per i nerazzurri che tra possibili alternative, come ammesso da Ausilio a 'Sky Sport', valutano anche il ritorno di Mateo Kovacic.

"Un giocatore a cui sono particolarmente legato è Kovacic: è uno di quei talenti di cui non puoi non innamorarti e non puoi che pensare bene di un ragazzo così. C’è stato il pensiero di riprenderlo, ma mai nulla di concreto perché non c’erano le condizioni perché magari ti senti in imbarazzo a chiedere in prestito un giocatore al club a cui l’hai venduto. Anche per questo io non ho mai avanzato una richiesta formale al Real Madrid, anche se mi sarebbe piaciuto poterlo fare e non è escluso che in futuro ci possa ancora essere il piacere di lavorare con un calciatore così".

Anche in questo caso la trattativa per riportare Kovacic a Milano comunque non sarebbe semplice dato che attualmente il croato gioca col Chelsea ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Real Madrid.

In tutto questo, ovviamente, non va dimenticato il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo infatti è un giocatore da sempre molto apprezzato da Marotta e se la Lazio la prossima estate abbasserà le sue pretese economiche non è affatto escluso che l'Inter possa pensarci seriamente. Il colpo a centrocampo, insomma, è solo questione di mesi.