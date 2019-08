Calciomercato Inter, Colidio verso il Newcastle: contro-riscatto per i nerazzurri

Nonostante il problema con gli attaccanti, l'Inter lascerà andare in prestito il giovane argentino.

Una situazione difficile quella che sta videndo l'a tre settimane dall'avvio del campionato di . Icardi fuori dal progetto, Lukaku ancora distante, Longo ceduto nuovamente e Lautaro Martinez in vacanza. Zero punte in questo momento e anche il giovaneverso l'addio.

Secondo il Daily Mail, infatti, il sta continuando a spingere per arrivare a Colidio e i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso. Del resto il calciomercato inglese chiude l'8 agosto ed è una corsa contro il tempo alla cessione in Premier, o al massimo in Championship se dovesse spuntarla il di Bielsa.

Il Newcastle continua comunque ad essere favorito per portare tra le proprie fila Colidio in prestito con diritto di riscatto, ma con il contro-riscatto in favore dell'Inter. Fumata bianca vicina e trasferimento nell'Under 23 del club, con ovvia possibilità di giocare direttamente anche in prima squadra.

Classe 2000, Colidio è arrivato dal Boca Juniors nel 2017 ed è stato tra i protagonisti dell'Inter Primavera nell'ultimo biennio. Niente promozione in prima squadra però, addio segnato con la possibilità di maturare a grandi livelli, in Premier League.