Calciomercato Inter, casting a centrocampo: De Paul e Vidal nel mirino

L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, si appresta a rinforzare la rosa con un colpo a centrocampo. Nel mirino De Paul, Vidal e Kulusevski.

E' tempo di un nuovo colpo. E' tempo di scelte. L', alle prese con l'emergenza infortuni a centrocampo, nel mercato invernale confenzionerà un regalo ad Antonio Conte. Vuoi perché, dopo il consulto in , Stefano Sensi rientrerà solamente dopo la sosta natalizia. Vuoi perché lo stop di Nicolò Barella non va sottovalutato. Lo sa bene l'ad nerazzurro, Beppe Marotta, già operativo in cerca di un'opportunità intrigante.

Occhi puntati sull'ex juventino Arturo Vidal, poco felice dell'avventura fin qui avuta al . Ma attenzione anche alla bontà della serie A, con Rodrigo De Paul dell' e Dejan Kulusevski di proprietà dell' , ma in prestito al , osservati più che speciali. Il volto nuovo pronto a sbarcare alla Pinetina, infatti, dovrebbe uscire tra questi tre nomi. Senza escludere eventuali sorprese, in quanto è risaputo come il mercato sia sempre materia volubile.

I primi contatti per provare ad arrivare a Vidal sarebbero già andati in scena, ma senza sviluppi. L'Inter, prima di ponderare un eventuale affondo sul cileno, preferirebbe provare a capire i margini di arrivo ad uno tra De Paul e Kulusevski. Con il primo, seppur con una classifica preoccupante per i friulani, più prendibile. E, sempre per quanto concerne il tuttofare argentino, ci sarebbe il pieno gradimento di Conte, estimatore della duttilità al potere.

Difficile, invece, arrivare a gennaio al gioiello della Dea che tanto bene sta facendo con i Ducali. La famiglia Percassi, si sa, intende sempre valorizzare al massimo la linea verde. Motivo per cui, vendere nel breve termine il 19enne svedese non sembra combaciare con i piani del club orobico, pronto a far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

Attualità. Conte attualmente ha a disposizione solo tre mediani: Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Borja Valero. Con anche Roberto Gagliardini ai box per una distrazione miotendinea della pianta del piede destro rimediato con la .