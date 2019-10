Calciomercato Inter, rinforzo per gennaio: bloccato Darmian

Con le difficoltà di Godin nella difesa a tre e il difficile adattamento di Lazaro a destra, l'Inter ha già bloccato Darmian per gennaio.

Antonio Conte lo ha fatto intendere: per gennaio la sua ha bisogno di rinforzi, non soltanto in attacco. Un'altra zona del campo in cui manca qualcosa è la fascia destra, dove il difficile adattamento di Godin da interno di difesa a tre e di Lazaro a tutta fascia possono spingere verso la ricerca di rinforzi.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

In attesa del rientro di Danilo D'Ambrosio, uomo chiave per coprire entrambe le posizioni, secondo 'Tuttosport' i nerazzurri hanno già bloccato Matteo Darmian per gennaio. Il terzino è attualmente in forza al , dopo aver chiuso in estate la sua esperienza al .

Se entro un paio di mesi Godin non dovesse completare il suo adattamento e Lazaro non dovesse iniziare a ingranare, la possibilità che i nerazzurri affondino sul terzino ex e Nazionale sarebbe concreta.

In difesa Conte ha come alternative soltanto D'Ambrosio e il giovane Bastoni, che si è fin qui ben destreggiato, ma l'Inter potrebbe voler più esperienza. Per regalare a conte un altro rinforzo e consolidare una rosa che sembra crescere di partita in partita.