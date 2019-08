Calciomercato Inter, c'è Biraghi per la sinistra: prima va ceduto Dalbert

L’Inter ha individuato in Biraghi della Fiorentina il rinforzo per l’out di sinistra. I meneghini spingono, ma va ceduto prima Dalbert.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza del prossimo campionato, potrebbe essere un’ più italiana rispetto a quelle degli ultimi anni. Il nuovo corso nerazzurro punta a scommettere sui talenti nostrani e non è quindi un caso che due tra i colpi più importanti messi a segno nel corso dell’estate siano stati quelli legati agli arrivi di Sensi e Barella.

I due centrocampisti potrebbero essere presto raggiunti a Milano da un altro giocatore della Nazionale Azzurra: Cristiano Biraghi.

L’esterno il cui cartellino è di proprietà della è da tempo accostato ai meneghini e l’operazione potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Biraghi conosce ovviamente benissimo il campionato italiano, ma conosce bene anche l’Inter visto che è cresciuto nel vivaio nerazzurro.

L’eventuale arrivo del terzino gigliato, che all’Inter è stato legato dal 2003 al 2011, consentirebbe al club non solo di garantirsi un valido rinforzo per l’out di sinistra, ma anche di occupare un’altra delle quattro caselle destinate ai giocatori cresciuti nella società.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Fiorentina potrebbe essere chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma molto dipenderà da Dalbert. L’esterno brasiliano potrebbe tornare al (sempre in prestito con diritto di riscatto) e solo nel caso in cui questa operazione dovesse andare a buon fine i nerazzurri potrebbero tentare l’affondo decisivo per Biraghi.

Con il viola all’ombra del Duomo, Conte si ritroverebbe con un’opzione in più a centrocampo, visto che potrebbe accentrare Asamoah in mediana. Biraghi è pronto al ritorno a Milano, bisogna solo attendere che ogni tassello vada al suo posto.