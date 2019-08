Calciomercato Inter, il Bayern su Perisic: possibilità prestito

Il Bayern Monaco piomba su Ivan Perisic: il club tedesco ha chiesto informazioni all'Inter per un trasferimento. Possibiltà prestito con riscatto.

Dopo aver piazzato Nainggolan al e in attesa di risolvere la situazione relativa a Icardi, l' potrebbe cedere Ivan Perisic, per cui avrebbe trovato una pretendente.

Secondo 'Sky Sport, infatti, il avrebbe bussato alla porta dei nerazzurri per parlare dell'esterno croato. Si starebbe trattando sulla base di un prestito oneroso con riscatto già fissato.

Il classe 1989 sarebbe tornato in voga a Monaco dopo l'infortunio di Leroy Sané al legamento crociato: in attesa di capire come si evolverà la situazione, ecco l'opzione Perisic. Secondo i media tedeschi, altri nomi sarebbero quelli di Ziyech dell' e Bergwijn del .

Quello del croato non sarebbe un nome nuovo a Säbener Strasse, sede del Bayern: il tecnico Niko Kovac secondo 'Sport Bild' lo aveva già richiesto, ricevendo la bocciatura della dirigenza.

Ora gli scenari sembrano totalmente cambiati e il nerazzurro, dopo le esperienze al e al , può diventare un'opzione molto seria per il Bayern.