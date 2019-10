Calciomercato Inter, gli osservatori del Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez

Il Barcellona ha identifiicato in Lautaro Martinez l'erede ideale di Luis Suarez: i blaugrana seguono l'attaccante dell'Inter con grande attenzione.

La super stagione di Lautaro Martinez con l’ non sta passando inosservata. Finora ‘El Toro’ ha segnato 6 goal in stagione, mentre nella scorsa annata ne ha realizzati 9 complessivi. Una crescita notata in particolare da una delle vittime dell’argentino in stagione: il .

Secondo quanto riportato da ‘As’, i blaugrana starebbero seguendo l’attaccante ex Racing molto da vicino e con grande costanza: gli osservatori catalani stanno diventando degli abitudinari a San Siro, perché il club avrebbe identificato nell’attaccante nerazzurro l’erede ideale di Luis Suarez.

L’uruguagio alle soglie dei 33 anni (li compirà a gennaio) dovrà decidere il suo futuro, se rimanere con Messi e compagni un’altra stagione oppure se lasciare il Camp Nou per provare una nuova avventura (era stato accostato al Miami United di Beckham).

Qualunque sia la scelta di Suarez, però, il Barcellona cerca un attaccante tra i 20 e i 26 anni con un costo accessibile e che abbia caratteristiche simili a quelle dell’ex , uno da 184 goal in 257 presenze con la maglia blaugrana. Anche a costo di far convivere i due per una stagione.

Lautaro ha dalla sua anche l’apprezzamento di Messi, con cui gioca e con cui si trova già con l’ . Presto i due potrebbero trovarsi anche al Camp Nou, per formare con Griezmann un trio d’attacco che può far dimenticare la storica e iconica ‘MSN’. Inter permettendo...