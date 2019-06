Calciomercato Inter, Azpilicueta, Llorente e Nacho: Conte vuole il tris spagnolo

Il nuovo tecnico dell'Inter ha intenzione di portare una colonia spagnola in nerazzurro: attesa la risposta dei due giocatori di Chelsea e Tottenham.

Dopo l'annuncio di Antonio Conte, dato la scorsa settimana, l' può realmente cominciare a costruire la squadra da affidare al suo nuovo tecnico. Godin è virtualmente un giocatore nerazzurro, Dzeko e Barella sono obiettivi primari. Ma non solo, visto che il tecnico del team meneghino ha scelto di puntare su giocatori spagnoli.

Secondo Marca, infatti, l'intenzione di Conte sarebbe quella di creare una colonia spagnola all'Inter, visto e considerando come si sia trovato bene con gli stessi durante la sua era al . In Blues ha conosciuto César Azpilicueta, che può giocare sia come terzino sia come centrale.

Azpilicueta è rimasto legatissimo a Conte e potrebbe decidere di seguirlo in caso di nuove scelte da parte del Chelsea, comunque ancora legato al discorso di una panchina a metà tra Sarri, il presente, e Lampard, il futuro. La risposta dello spagnolo non è ancora arrivata, così come quella di Fernando Llorente.

Llorente e Conte hanno vinto insieme alla e il tecnico dell'Inter spera di portarlo in nerazzurro come opzione secondaria per l'attacco. Visto l'imminente arrivo di Dzeko, difficilmente con l'arrivo di un'altra punta Icardi rimarrebbe in nerazzurro nella prossima stagione.

Più vicino invece Nacho, che l'Inter ha avvicinato già qualche settimana fa. L'arrivo di Militao al lo spinge lontano, anche se Zidane non ha mai nascosto l'importanza del centrale. Starà a lui decidere il suo futuro, se verso il rinnovo o il trasferimento italiano.

Nacho sarebbe comunque una seconda scelta anche per l'Inter, vista la presenza di Skriniar, De Vrij e Godin. Conte è però convinto possa lottare per una maglia da titolare, considerando anche la lunga stagione che attende il club tra , Coppa e .