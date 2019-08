Calciomercato, il Manchester United scarica Rojo: per lui non c'è spazio

Marcos Rojo esubero del Manchester United: dopo l'arrivo di Maguire lo spazio per l'argentino è notevolmente diminuito. Può finire al Fenerbahce.

Il non ha di certo badato a spese in questa sessione di mercato: l'acquisto di Harry Maguire per circa 93 milioni di euro (il più costoso della storia per un difensore) è la ciliegina su una torta davvero ricca.

Con l'arrivo dell'inglese, Solskjaer può contare su un parco difensori piuttosto grande comprendente anche Marcos Rojo, la cui avventura con la maglia dei 'Red Devils' è destinata a concludersi a breve.

Come riportato dal 'Sunday Times', l'argentino non figura tra le prime scelte del tecnico norvegese e la società starebbe facendo pressione su di lui per convincerlo ad accettare il trasferimento al . I turchi lo preleverebbero in prestito e si accollerebbero l'intero ingaggio, formula che al Manchester United piace parecchio.

Complici i lunghi problemi fisici che lo hanno condizionato in negativo, Rojo è sceso in campo soltanto otto volte nella passata stagione e ora sembra davvero vicino a salutare il club che nel 2014 lo acquistò dallo Lisbona.