Hazard verso l'Al Ain: il belga sta per ripartire dagli Emirati Arabi

In procinto di svincolarsi dal Real Madrid, Eden Hazard ha un'offerta dell'Al Ain: l'ex Chelsea è orientato a dire di sì.

Qualche giorno fa, quando gli hanno chiesto del futuro, Eden Hazard ha scherzato: "Ho ancora energia: negli ultimi due-tre anni mi sono riposato...". E ora per il belga sta davvero per aprirsi un nuovo orizzonte, anche se lontano dalla Spagna e dall'Europa: all'Al Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti.

L'offerta per Hazard è sul tavolo. E l'ex attaccante del Real Madrid è orientato a dire di sì. Non è ancora fatta, ma tutto lascia pensare che il matrimonio si possa celebrare ben presto.

Hazard, del resto, rimarrà senza squadra tra pochi giorni. All'inizio di giugno il Real ha annunciato ufficialmente l'interruzione del rapporto con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, inizialmente fissata per il 2024: il 30 giugno, ovvero venerdì, il belga sarà ufficialmente un calciatore libero.

Una scelta quasi inevitabile, considerando il rendimento scadente offerto da Hazard nel suo quadriennio a Madrid. Vuoi per l'incapacità di mantenersi sui livelli del Chelsea, vuoi soprattutto a causa di infortuni che non gli hanno mai dato tregua.

All'Al Ain, formazione che ha chiuso al secondo posto dietro allo Shabab Al Ahli l'ultimo campionato emiratino e che in panchina ha Alfred Schroeder, appena nominato al posto del neo ct ucraino Serhij Rebrov, Hazard giocherebbe la Champions League asiatica. Una sorta di ripartenza, dopo aver giocato poco più di 200 minuti complessivi nelle ultime due edizioni di quella europea.