Calciomercato, Haaland fa impazzire l'Europa: Manchester United in pole

Erling Braut Haaland sta riscuotendo consensi ovunque: il Manchester United potrebbe presto sferrare l'assalto al Salisburgo per assicurarselo.

Sei goal in tre partite del girone di , a soli 19 anni, non li aveva mai segnati nessuno: ci è riuscito Erling Braut Haaland, stellina del che tanta paura ha saputo mettere al nell'ultima sfida giocata in .

Il campioncino norvegese ha timbrato il cartellino in due occasioni, pur non riuscendo ad evitare un ko pesante in ottica qualificazione agli ottavi: poco male per la rivelazione del momento, sulla quale sembra essersi fiondata mezza Europa.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', un club è favorito su tutti: il guidato dal connazionale Ole Gunnar Solskjaer, alle prese con la sterilità dell'attacco che, dopo gli addii di Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez, è andato in grossa difficoltà.

Haaland sarebbe la medicina perfetta per i mali offensivi dei 'Red Devils', pronti a ricoprire d'oro il Salisburgo che può sfregarsi le mani per una ricca plusvalenza futura dopo aver sborsato soltanto cinque milioni per strapparlo al Molde nell'estate 2018. Manchester, peraltro, è la città che vide protagonista papà Alf-Inge, la cui carriera venne stroncata da un intervento killer di Roy Keane durante un derby.

Inutile dire che ora il cartellino è schizzato alle stelle e così sarà ancora se Haaland dovesse continuare su questi ritmi: sono già venti le reti in tredici gare stagionali, numeri da predestinato. Che il Manchester United non ha intenzione di lasciarsi sfuggire.