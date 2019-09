Calciomercato, Grifo riparte dal Friburgo: è ufficiale

Vincenzo Grifo torna a vestire la maglia del Friburgo. Ufficiale il suo trasferimento dall’Hoffenheim.

C’è anche un giocatore nel giro della Nazionale Azzurra tra i protagonisti dell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato.

Vincenzo Grifo lascia infatti l’, compagine con la quale ha giocato due partite in questa primissima fase della stagione, per far ritorno al . A confermare la chiusura dell’operazione è stato lo stesso club dei ‘Breisgau-Brasilianer’ attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Vincenzo Grifo torna al Friburgo. Il giocatore 26enne era legato al TSG Hoffenheim”.

L’attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Sono molto felice che l’operazione sia andata in porto. Vorrei ripartire dai buoni risultati della seconda parte della scorsa stagione e non vedo l’ora di tornare in un ambiente tanto speciale come quello del Friburgo”.

Grifo, 26 anni, ha vestito la maglia del Friburgo tra il 2015 ed il 2017 segnando 23 goal in 64 partite complessive e poi vi è tornato a gennaio 2018 in prestito per giocare le ultime 16 partite della stagione (condite da 6 reti).

Nel corso della sua carriera, che si è sviluppata tutta in , ha militato anche nella Dinamo Dresda, nell’FSV Francoforte e nel Monchengladbach, mentre con la maglia della Nazionale maggiore Azzurra ha totalizzato una presenza.