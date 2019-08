Calciomercato Genoa, Thiago Maia a sorpresa per il centrocampo

Il Genoa continua a stupire nel calciomercato in entrata: dopo Schone e Saponara punta anche il brasiliano del Lille.

Punta in alto il di Preziosi, deciso a dimenticare il prima possibile l'aver rischiato la retrocessione nella passata stagione di . Dopo Schone dall' e Saponara dalla un altro centrocampista alla corte di Andreazzoli: Thiago Maia.

22enne brasiliano in forza al , squadra che giocherà la prossima , Thiago Maia era stato accostato al e a diverse big qualche mese fa, prima di rimanere in e vedere l'interessamento delle grandi scemare man mano.

Operazione decisamente difficile, ma secondo SKy Sport il presidente del Genoa ci sta provando in prima persona per il regista sudamericano. L'idea è quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni per l'estate 2020.

Ex Santos, al Lille dal 2017, Thiago Maia è stato tra i protagonisti della sorpresa Lille nella passata stagione. Un giocatore che potrebbe realmente fare la fortuna del Genoa, viste le doti mostrate negli ultimi anni. Un colpo importantissimo che i tifosi liguri cominciano già a sognare.