Calciomercato Genoa, Schone è ufficiale: c'è l'annuncio rossoblù

Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo dall'Ajax di Lasse Schone: il centrocampista danese ha firmato a titolo definitivo con il club ligure.

Il colpo è ufficialmente realtà. Lasse Schone lascia l' , dopo aver contribuito a trascinarla a un passo dalla finalissima di , e diventa un nuovo giocatore del , come comunicato dal club rossoblù.

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Afc Ajax, con formula definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista dei ‘Lancieri’, e della Nazionale danese, Lasse Schöne".

"Un regalo del pres", ovvero Enrico Preziosi, come lo definisce il Genoa sul proprio sito ufficiale. Non comunicate cifre e durata del contratto, che sarà comunque biennale. Un colpo effettivamente a sorpresa, perché Schone è stato un pilastro dello splendido Ajax di de Ligt e de Jong, di Ziyech e Tadic. Meno reclamizzato dei compagni, forse, ma non meno importante.

Schone era arrivato a Genova qualche giorno fa, una volta completata l'operazione tra Genoa e Ajax, dichiarando immediatamente di voler segnare su punizione nel derby contro la . Un bel modo di presentarsi alla sua nuova tifoseria.