Calciomercato Genoa, Saponara è ufficiale: prestito con diritto di riscatto

Riccardo Saponara lascia la Fiorentina e approda al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Rimarrà in Liguria dopo l'esperienza alla Sampdoria.

In passato fu uno dei gioielli dell' allora allenato da Maurizio Sarri, salvo poi perdersi nei meandri degli infortuni che ne hanno rallentato la carriera: nonostante i tanti problemi fisici, il talento di Riccardo Saponara non è mai stato in discussione.

La prossima tappa si chiama : è ufficiale il passaggio in rossoblù con la formula del prestito e diritto di riscatto dalla , con cui ha partecipato all'International Champions Cup agli ordini di Vincenzo Montella.

"Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver formalizzato con ACF Fiorentina l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Saponara (Forlì, 21/12/1991)".

Per Saponara si tratta del secondo prestito consecutivo in Liguria: lo scorso anno ha giocato con gli acerrimi rivali della , collezionando ventiquattro presenze totali condite da due reti e cinque assist tra campionato e Coppa .

Un altro colpo di rilievo per il Genoa in attesa che giunga l'ufficialità di Lasse Schøne, già accolto da una grande folla festante in visibilio per il centrocampista che ha saputo incantare il 'Bernabeu' con una punizione perfetta nel ritorno degli ottavi della passata .