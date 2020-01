Calciomercato Genoa, Pinamonti pronto a dire addio: c'è la SPAL

L'arrivo di Destro chiude le porte ad Andrea Pinamonti, su cui è forte l'interesse della SPAL. Moncini parte: è destinato al Benevento.

Il valzer degli attaccanti è ufficialmente iniziato. Non tanto con il ritorno di Ibrahimovic al , quanto con quello di Mattia Destro al . Un'operazione che sta per scatenare un effetto domino tra e Serie B.

Il prossimo a muoversi dovrebbe essere Andrea Pinamonti, che dopo un avvio di campionato brillante non è riuscito a confermarsi. Il centravanti di proprietà dell' si appresta a lasciare il Genoa dopo appena sei mesi e a fare rientro alla casa madre. Ma non per restarci.

Già, perché sulle sue tracce c'è la , alla ricerca di elementi per rimodellare un attacco fin qui poco produttivo: è il peggiore della Serie A con appena 12 reti messe a segno. Ed è anche per questo motivo che i ferraresi sono penultimi, davanti proprio al Genoa.

A far spazio a Pinamonti sarebbe Gabriele Moncini, destinato alla Serie B dopo la splendida seconda parte della scorsa stagione con il : l'ex granata è infatti vicino al di Pippo Inzaghi, dominatore della categoria.