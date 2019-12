Calciomercato Genoa, Perin torna in rossoblù: scambio dei documenti con la Juve

Mattia Perin è ad un passo dal tornare a vestire la maglia del Genoa. L’operazione con la Juventus verrà chiusa sulla base di un prestito.

Si attende solo l’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Mattia Perin a breve sarà nuovamente un giocatore del .

La trattativa avviata nei giorni scorsi con la è ad un passo dalla sua definizione e, secondo quanto riportato da Sky , le due società sono già allo scambio dei documenti.

L’operazione verrà chiusa sulla base di un prestito secco ed il portiere dovrebbe arrivare a Genova già nella giornata di domenica per poi sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Perin , 27 anni, è cresciuto calcisticamente nel Genoa, club che ha lasciato nel 2011 per trasferirsi in prestito al ed al prima di farvi ritorno nel 2013. Con la maglia rossoblù si è consacrato come uno dei migliori portieri del panorama calcistico europeo e nell’estate del 2018 si è guadagnato la chiamata della Juventus che per strapparlo alla concorrenza ha investito dodici milioni di euro.

Sfumato in estate in extremis il suo approdo al anche a causa di un problema fisico, chiuso da Szczesny e Buffon e in attesa di recuperare pienamente da un infortunio alla spalla, nel corso di questa stagione non è ancora sceso in campo.