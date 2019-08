Calciomercato Genoa, Pajac alle visite mediche: "Sono felice"

Già con Andreazzoli all'Empoli, Marko Pajac lascia il Cagliari e approda al Genoa: "Il tecnico e Capozucca hanno pesato sulla mia scelta".

Dopo Zapata e Schone, Saponara e Agudelo, senza dimenticare Pinamonti, il non si ferma qui e mette a disposizione di Andreazzoli un altro elemento: Marko Pajac, esterno sinistro appena rientrato al dall' .

Operazione chiusa tra i sardi e il Genoa: Pajac arriva in Liguria in prestito con diritto di riscatto. L'ex empolese, che è stato allenato da Andreazzoli nella seconda parte della scorsa stagione, è arrivato nelle scorse ore a Genova per effettuare le visite mediche di rito, rilasciando a 'Sky Sport' le sue prime dichiarazioni da genoano.

"Sono pronto, sono molto felice di essere qui. Aspetto di finire le visite mediche, ancora non ho firmato il contratto. In due, tre giorni chiudiamo questa storia. Andreazzoli e Capozucca? Hanno pesato molto sulla mia scelta, sono molto contento di aver lavorato con loro".

Pajac è l'acquisto minore, meno reclamizzato, di una campagna acquisti in cui il Genoa si è reso protagonista. Con l'inatteso colpo Schone, ma non solo. La nuova creatura di Andreazzoli sta per nascere.