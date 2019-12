Calciomercato Genoa, si avvicina Krmencik: colpo in attacco per il Grifone

Il primo colpo del Genoa nel mercato di gennaio potrebbe essere Krmencik: accordo vicino con il Viktoria Plzen, affare da 5 milioni per l'attaccante.

Il 2019 si conclude con l'ultimo posto in classifica per il , che nel 2020 vuole cambiare passo: per la salvezza i liguri, dopo l'esonero di Thiago Motta, sono vicini a Davide Nicola.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il mercato, però, potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la risalita del 'Grifone'. Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX' il Genoa sarebbe molto vicina a battere il primo colpo: si tratta dell'attaccante Michael Krmencik del . I rossoblu avrebbero già trovato un'intesa con l'attaccante cecoslovacco sulla base di un quadriennale.

Sempre secondo il quotidiano genovese, la trattativa fra i liguri ed il Viktoria Plzen sarebbe alle battute conclusive e l'affare dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Krmencik dovrebbe quindi essere il primo rinforzo per il prossimo allenatore rossoblu.

L'attaccante cecoslovacco è reduce da un brutto infortunio al ginocchio che un anno e mezzo fa ne ha interrotto la crescita. Prima dell'infortunio Krmencik aveva attirato l'attenzione di grandi club a suon di reti e ora, da quando è rientrato, ha ripreso da dove si era fermato: sono già 10 i goal realizzati in campionato. Il colosso del Viktoria Plzen potrebbe essere l'uomo giusto per rilanciare l'attacco del Genoa.