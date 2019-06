Calciomercato Genoa, idea Zajc: può tornare subito in Serie A

Dopo l'addio a gennaio all'Empoli, Miha Zajc può lasciare il Fenerbahce e tornare subito in Serie A: sulle sue tracce c'è il Genoa.

La sua avventura in si è conclusa a sorpresa lo scorso gennaio, ma dopo soltanto 6 mesi Miha Zajc può già tornare in .

Il trequartista sloveno classe 1994 ha lasciato l' nell'ultima sessione di calciomercato a titolo definitivo per approdare al dopo essersi trovato chiuso. L'avventura in non è però andata benissimo.

Così, secondo quanto riporta 'Il Secolo XIX', ora sulle sue tracce ci sarebbe il . Dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata con il brivido, i rossoblù starebbero già preparando la squadra per l'anno prossimo, nonostante ancora dubbi sull'allenatore.

La duttilità di Zajc piace però al club del presidente Preziosi: potrebbe giocare sia come trequartista che come mezzala, a seconda di chi siederà in panchina nella prossima stagione.

Con il Fenerbahce il 24enne ha collezionato 10 presenze e 2 goal in campionato, mentre con l'Empoli era arrivato a quota 3. Iachini, arrivato in corsa, gli aveva tolto il posto da titolare per questioni tattiche. Dall'anno prossimo può ritrovare spazio al Ferraris.