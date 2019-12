Calciomercato Genoa, Destro obiettivo per l'attacco: sarebbe un ritorno

Mattia Destro potrebbe lasciare il Bologna a gennaio, con una destinazione a sorpresa: il ritorno al Genoa, dove giocò nel 2010/2011.

Fino ad ora non è certamente stata la stagione di Mattia Destro. Con il ha giocato 184 minuti in e 94 in Coppa , senza trovare mai la via del goal. Proprio perché non rientra più nelle scelte primarie di Sinisa Mihajlovic, potrebbe partire nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sulle tracce di Mattia Destro c'è il . Quello dell'attaccante del Bologna sarebbe un sorprendente ritorno al Grifone, dove ha giocato nella stagione 2010/2011, subito dopo aver lasciato l' .

Con la maglia del Genoa Mattia Destro trovò il primo goal in Serie A della sua carriera e, se il colpo dovesse andare in porto con il Bologna, si tratterebbe del terzo ritorno in questa sessione di mercato dopo quelli di Mattia Perin e Valon Behrami.

Destro tra l'altro non esclude la trattativa per Michal Krmencik, attaccante ceco del , classe 1993. I contatti con il club proseguono per l’intesa definitiva, il costo dell’operazione si aggira sui 5-6 milioni di euro. Davide Nicola potrebbe avere ben presto due nuovi attaccanti in rosa.