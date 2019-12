Calciomercato Genoa, Borini in arrivo: è sempre più vicino

Accordo vicino tra Genoa e Milan per il passaggio in rossoblù di Fabio Borini. L'ex Sunderland può cambiare squadra dopo due anni e mezzo.

Fuori dai piani di Giampaolo, fuori dai piani di Pioli. Il futuro di Fabio Borini sembra ormai scritto: addio al già a gennaio. Con il che, dopo aver chiuso con la per il ritorno di Perin, è sempre più vicino a mettere a segno anche la seconda operazione.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Sportitalia', nelle ultime ore sono andati in scena ulteriori contatti tra i due club. Probabilmente quelli decisivi per l'addio al Milan di Borini, che veste la maglia rossonera dall'estate del 2017.

Borini piace anche in , dove si è messo in mostra in particolare con il Sunderland. Dai club di Premier League, però, non sono arrivati rilanci. E così il Genoa pare avere la strada libera per chiudere l'operazione. La fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Oltre a Borini (e a Perin) il Genoa si appresta a chiudere anche per Michal Krmencik, attaccante del . E tratta sempre Jasmin Kurtic con la . Innesti su innesti per regalare al nuovo arrivato Davide Nicola nuove speranze di salvezza.