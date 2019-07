Calciomercato Genoa, Biglia in lizza: contatti col Milan

C'è anche il Genoa su Lucas Biglia: il Milan chiede almeno cinque milioni per non incappare in una minusvalenza.

Dopo due stagioni potrebbe essere arrivato il momento della separazione tra il e Lucas Biglia, condizionato dagli infortuni nei mesi scorsi che non gli hanno consentito di scendere in campo con regolarità come ai tempi della .

L'argentino ha totalizzato 19 presenze e un goal nella trasferta di contro il , senza riuscire a raggiungere l'obiettivo della qualificazione in con il quinto posto raccolto in campionato.

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', il Milan ha aperto alla cessione del regista: contatti in corso con il che tenta il colpo da novanta in mezzo al campo da consegnare al nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli.

Per evitare di incorrere in una minusvalenza a bilancio, i rossoneri chiedono almeno cinque milioni per il cartellino del 33enne, seguito anche dalla Fiorentina che sta per tesserare un ex milanista, Kevin-Prince Boateng.