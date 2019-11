Calciomercato Genoa, Ben Arfa può arrivare: è svincolato

Il Genoa potrebbe tesserare Hatem Ben Arfa, svincolato e in cerca di un nuovo club da cui ripartire dopo l'esperienza al Rennes.

L'approdo di Thiago Motta in panchina ha consegnato maggiori certezze ad un in piena crisi d'identità prima che l'italo-brasiliano fosse chiamato da Preziosi in sostituzione di Andreazzoli: per tirarsi definitivamente fuori dalla zona calda della classifica servirà però che a gennaio arrivino nuovi innesti in grado di aumentare il livello qualitativo della rosa.

Uno di questi potrebbe essere Hatem Ben Arfa: come riportato da 'Sky Sport' il francese è nella lista del 'Grifone' per il suo status di svincolato che eviterebbe un esborso per quanto concerne i costi di cartellino.

Il classe 1987 ha giocato la stagione 2018/2019 al con ottimi risultati: nove goal in quarantuno presenze stagionali e vittoria della Coppa di , dove in finale è stato battuto il ai calci di rigore.

Oltre a Ben Arfa, il Genoa ha messo nel mirino anche lo svedese Muamer Tankovic dell'Hammarby in ottica sostituzione di Christian Kouamé, reduce dalla rottura del legamento crociato rimediato durante la Coppa d'Africa Under 23 con la .