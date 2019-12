Calciomercato Genoa: Behrami vicino alla firma con il club rossoblù

Valon Behrami si è unito al Genoa per gli allenamenti: il centrocampista, svincolato, è pronto a legarsi al club rossoblù.

Attualmente ultimo in classifica in , il potrebbe essere tra i club più attivi in assoluto nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Dopo aver annunciato l’approdo di Davide Nicola in panchina al posto dell’esonerato Thiago Motta e in attesa di ufficializzare l’imminente ritorno in prestito di Mattia Perin dalla , la società rossoblù è vicina a regalarsi anche un importante rinforzo a centrocampo: Valon Behrami.

Come riportato da Sky infatti, il giocatore elvetico si è allenato a Pegli agli ordini di Nicola insieme agli altri giocatori e nella giornata di lunedì si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Behrami, 34 anni, ha già vestito la maglia del Genoa tra il 2003 ed il 2004 per quella che fu la sua prima esperienza in . Protagonista nella scorsa stagione in Serie A con l’, lo scorso luglio si è legato al Sion, ma la sua avventura con la compagine iberica si è conclusa dopo appena quattro presenze con una rescissone contrattuale. A volerlo fortemente in rossoblù è stato proprio Davide Nicola che l'ha allenato nel corso della sua parentesi in Friuli.