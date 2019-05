Calciomercato gennaio 2020, quando inizia e quando finisce?

Le date del calciomercato invernale 2020 in Italia e all'estero.

Gennaio sarà ancora una volta il mese del calciomercato invernale in . La FIGC ha ufficializzato le date della prossima sessione di riparazione: trasferimenti aperti in Serie A da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio.

In questa pagina tutte le informazioni sulle date ufficiali del calciomercato gennaio 2020.

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO?

La sessione invernale di calciomercato in Italia aprirà ufficialmente giovedì 2 gennaio 2020. Da quella data sarà possibile il deposito e la ratifica dei contratti presso la Lega .

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO?

Il calciomercato di gennaio chiuderà venerdì 31 gennaio 2020. Accantonato l'esperimento di una sessione più breve, le squadre di Serie A avranno dunque a disposizione di fatto l'intero mese di gennaio per perfezionare acquisti e cessioni per cercare di rinforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO ALL'ESTERO

Le date di inizio e fine del calciomercato all'estero saranno aggiornate non appena saranno annunciate ufficialmente.