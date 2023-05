Chelsea su Onana, l'Inter punta Vicario: l'Empoli chiede 15 milioni

In caso di addio del camerunense, l'Inter ha messo nel mirino Guglielmo Vicario. Il portiere empolese è appena tornato in campo dopo un infortunio.

La corsa per unirsi al gruppone dopo la rete del momentaneo 2-1 di Gosens la dice lunga su cosa significhi l'Inter per André Onana: tanto, tantissimo. Però il mercato incombe, assieme alla fine della stagione. Ed è chiaro come un calciatore così valorizzato da un'ottima annata possa suscitare l'interesse di altri club europei.

C'è il Chelsea, ad esempio. E non è una sorpresa, considerando quanto i londinesi abbiano speso durante la scorsa finestra invernale. I due club si parleranno per l'operazione Lukaku e un affondo per Onana, che andrebbe a prendere il posto di Kepa dopo che questi ha a sua volta scalzato l'ex titolare Mendy, non è escluso. Per nulla.

E così, l'Inter si sta già cautelando e ha già un asso nella manica in caso di addio di Onana: a Milano, in attesa di capire quale sarà il futuro del portiere camerunense, hanno puntato Guglielmo Vicario, numero uno dell'Empoli, appena tornato in campo dopo aver superato i problemi fisici che nelle scorse settimane ne avevano frenato la stagione.

Per portare Vicario a Milano servirebbero 15 milioni di euro: è questa la richiesta dell'Empoli all'Inter. Un prezzo elevato ma neppure troppo, se si considera che l'ex portiere del Cagliari è stato per rendimento uno dei migliori portieri del campionato. Dal canto loro, i nerazzurri ci stanno pensando.

Vicario sarebbe il primo portiere italiano titolare nella porta dell'Inter dai tempi di Francesco Toldo, che tra il 2005 e il 2006 perse il posto a favore di Julio Cesar. Ma al momento non sono che ipotesi: tutto, come detto, dipenderà dal futuro di Onana.

L'ex Ajax ha convinto l'Inter, si è preso i pali nerazzurri mandando in panchina il totem Handanovic, è un elemento fondamentale della squadra che si è arrampicata fino alle semifinali di Champions League. Ma la corte del Chelsea potrebbe cambiare le carte in tavola. E intanto, a Empoli, Vicario si tiene pronto.