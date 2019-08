Calciomercato Fiorentina, ufficiale: Hancko va allo Sparta Praga

Dopo una sola stagione e 5 presenze, David Hancko saluta la e la , anche se non per sempre. Il club viola ha infatti annunciato la cessione del ventunenne difensore slovacco, che vestirà la maglia dello Sparta Praga.

✍️ NEW SPARTAN | Sparta gained seventh new player during the summer! Defender Dávid Hancko comes on loan from the Italian Fiorentina! #acsparta



➡ https://t.co/oCTTlTjeRX pic.twitter.com/paPRq3Tg6T