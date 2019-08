Calciomercato Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Dalbert: in prestito dall'Inter

Con una foto pubblicata sui social, la Fiorentina ha ufficializzato di fatto l'arrivo di Dalbert dall'Inter: prestito secco per il terzino brasiliano.

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Dalbert lascia l' e passa in prestito alla . Ad annunciarlo è lo stesso club viola, con una foto pubblicata sui propri profili social e che ritrae il giocatore insieme a Joe Barone.

Il terzino brasiliano rientra nell'operazione che riporterà in nerazzurro Cristiano Biraghi, il quale ha svolto questa mattina le visite mediche per l'Inter e ora è pronto a porre la firma sul contratto.

Stesso discorso per Dalbert, arrivato al centro sportivo della Fiorentina in questi minuti. Il brasiliano ha anche già rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dei viola, in una storia pubblicata sul profilo Intagram del club.

"Ciao tifosi viola, io sono Dalbert, sono felice di essere qui e ci vediamo presto".

Posta la firma sul contratto, Dalbert diventerà così a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per Vincenzo Montella. Si tratta di un prestito secco da qui a fine stagione, con Fiorentina e Inter che torneranno a parlare del futuro del giocatore dunque tra qualche mese.

Nel frattempo il popolo viola può godersi l'ennesimo arrivo di una sessione estiva di calciomercato davvero molto calda.