Calciomercato Fiorentina, torna Badelj: adesso è ufficiale

Milan Badelj torna alla Fiorentina dopo un solo anno trascorso alla Lazio. Il centrocampista viene annunciato direttamente in conferenza stampa.

Badelj è un nuovo giocatore della . A sorpresa il centrocampista croato è stato annunciato dalla Viola direttamente in conferenza stampa, presentato da Joe Barone e Daniele Pradè.

"Non ho mai smesso di amare la Fiorentina e questi tifosi. Ho lasciato la piazza un anno fa solo per ragioni sportive, ma adesso è cambiato tutto. Non ho considerato altre proposte, o restavo alla o tornavo qui alla Viola".

Badelj ha anche rilasciato queste dichiarazioni d'amore all'inizio della sua seconda avventura a Firenze. Un annuncio più che sorprendente per i tifosi della Fiorentina, che non si aspettacano certo di vedere in conferenza stampa Milan Badelj, visto che ancora sul sito della squadra non c'è il comunicato del suo acquisto.

"Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data. Alla Lazio non ho brillato soprattutto per colpa mia, lo reputo un piccolo fallimento. Tuttavia devo ringraziare la società per come si è comportata nei miei confronti. La fascia di Capitano? No non mi aspetto di indossarla. Adesso la porta un uomo vero che l'ha meritata".

Badelj ha concluso così il suo intervento in conferenza stampa, in mezzo ai due dirigenti della società. Montella avrà quindi il croato nel suo centrocampo.