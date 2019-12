Calciomercato Fiorentina, Rojo può arrivare per 8 milioni

Il Manchester United ha messo in vendita Rojo, tra le squadre interessate c'è anche la nuova Fiorentina di Beppe Iachini.

Nuovo allenatore, nuovi obiettivi. La valuta come riprendersi nel corso del 2020, dopo una prima parte di annata decisamente deludente. Tra i giocatori nella lista degli acquisti c'è anche Marcus Rojo, esterno del in uscita da Old Trafford.

Classe 1990, principalmente difensore centrale ma anche terzino sinistro, Rojo ha giocato appena tre gare in questa Premier League ed è pronto a lasciare il Manchester United davanti ad una buona offerta. Che secondo il Daily Mail potrebbe essere anche di 8 milioni di euro.

E' proprio questa la cifra che la Fiorentina sembra essere disposta a mettere sul piatto per portare in un giocatore come Rojo, deciso a rilanciarsi altrove dopo anni senza gloria al Manchester United. Certo, ha vinto l' e altri tre trofei inglesi, ma mai da protagonista.

Troppi goal subiti e difesa incerta, ragion per cui Rojo sembra essere il nome giusto per dare esperienza e sicurezza davanti a Dragowski. In più per il giocatore argentino la possibilità di giocare al fianco del connazionale Pezzella e rilanciarsi, magari in vista della Copa America.

Intanto Iachini ha suonato la carica in vista della prima gara del 2020:

"Obiettivi? Uno per volta, prima raggiungere i 40 punti e poi non fermarsi e raggiungere posizioni più congeniali alla storia della Fiorentina. Dobbiamo scalare posizioni in classifica, guardo avanti e non indietro".

Appuntamento a settimana prossima.