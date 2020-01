Calciomercato Fiorentina, Rasmussen via in prestito: va all'Erzgebirge Aue

Acquistato per 7 milioni di euro dall'Empoli, Rasmussen ha deluso in viola: zero presenze in prima squadra, ora il passaggio in seconda serie tedesca.

Lo scorso gennaio era arrivato alla Fiorrentina per 7 milioni di euro, portandoosi dietro tante aspettative dopo una buona prima parte di stagione. Poi, nella seconda, Jacob Rasmussen è calato. E quando è arrivato in viola, non ha giocato nemmeno una partita in prima squadra. Ora andrà all'Erzgebirge Aue.

Il club di seconda divisione tedesca ha annunciato l'imminente arrivo del danese sui propri social. La squadra si trova in per il ritiro, durante la classica lunga pausa invernale che contraddistingue il calcio tedesco.

Jacob #Rasmussen ist Hotel angekommen und die Tinte ist auch schon trocken 😉 Leihvertrag bis Ende der Saison. ⚒🇪🇸 #AueinSpanien pic.twitter.com/vTe5uaX6b0 — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) January 12, 2020

Rasmussen è arrivato in ritiro per firmare il contratto, poi si unirà al club dell'ex Est, la quale era alla caccia di un difensore visto il reparto falcidiato dagli infortuni. Dopo 18 giornate il club si trova al quinto posto in Zweite con 29 punti, soltanto a -2 dalla zona che varrebbe la promozione in .

Il classe 1997 danese chiude 6 mesi fallimentari in viola, con soltanto 5 presenze con la squadra primavera e 4 panchine con la prima squadra. Tornerà a Firenze a luglio: nell'accordo con l'Erzgebirge non è previsto un diritto di riscatto. Aveva già giocato in Germania nelle giovanili dello 04 e con il St. Pauli.