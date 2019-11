Calciomercato Fiorentina, Pradè frena: "Mai parlato con Florenzi"

Alessandro Florenzi attraversa uno dei momenti più delicati della sua carriera dal punto di vista tecnico: l'esterno della continua a restare ai margini del progetto di Fonseca e potrebbe presto decidere di cambiare aria. Nelle ultime ore il suo nome è stato spesso accostato alla , ma Daniele Pradè ha frenato gli entusiasmi dei suoi tifosi.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto a margine della presentazione del libro di Antognoni, il dirigente viola ha subito chiarito le voci di mercato sul terzino giallorosso:

"Di Florenzi posso dire che gli ho fatto il primo contratto, gli voglio bene, ma è un giocatore della Roma e non ho mai parlato con lui o con la società o l'agente. Sappiamo cosa dobbiamo fare per questa squadra e come migliorarci".