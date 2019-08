Calciomercato Fiorentina, Politano non arriverà: no dell'Inter

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo dopo Ribery: l'Inter non sembra però intenzionata a lasciar andare via Politano.

Sono giorni a dir poco interessanti quelli che stanno vivendo i tifosi della , pronti nuovamente a sognare grandi traguardi con la nuova società. Ribery ufficiale, Dalbert in arrivo dall' , ma non solo. La viola cerca un altro esterno d'attacco, ma a meno di sorprese questo non sarà Matteo Politano.

Secondo Sky Sport, infatti, l'Inter ha ribadito la propri volontà di tenere Politano in nerazzurro, vista la forte considerazione di Conte per l'ex . Anche con l'arrivo di Sanchez, l'attaccante italiano sarà fondamentale per i meneghini nel triplice impegno stagionale.

Fiorentina e Inter, tramite i propri direttori sportivi, si sono incontrate per parlare di Dalbert e Biraghi, pronti a fare il percorso inverso, ma anche per discutere riguardo a Politano: quest'ultimo rimarrà e i nerazzurri l'hanno tempestivamente comunicato anche all'agente.

All'Inter dall'estate 2018, nella scorsa stagione Politano è stato spesso decisivo con le sue accelerazioni e giocate improvvise. Sotto Spalletti nella passata annata ha messo a segno cinque reti e fornito sette assist ai compagni. Proverà a fare ancora meglio grazie al nuovo arrivato Conte.